Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес Путина по Навальному

«Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, то, опять же, это не что иное как голословные обвинения. Потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены. И в данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить как следует эти слова», — отреагировал Песков.