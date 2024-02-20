Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес Путина по Навальному

«Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев», — сказал Песков.
Представителя Кремля также попросили прокомментировать слова Навальной о том, что якобы тело ее мужа могут не отдавать родственникам из-за желания скрыть следы некоего яда.
«Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, то, опять же, это не что иное как голословные обвинения. Потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены. И в данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить как следует эти слова», — отреагировал Песков.