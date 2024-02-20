В Казахстане должна быть диктатура закона и порядка — Токаев

«Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого мы не сможем удержать нашу страну в этих сложнейших геополитических условиях. Вы должны это хорошо понимать. Не только государственные служащие, но и все общество должно неуклонно следовать закону. Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране».