В Казахстане должна быть диктатура закона и порядка — Токаев

АЛМАТЫ, 20 фев — Sputnik. Без соблюдения законов как госслужащими, так и всем обществом, развитие страны не получится, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая перед участниками начавшегося форума президентского молодежного кадрового резерва.
«Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого мы не сможем удержать нашу страну в этих сложнейших геополитических условиях. Вы должны это хорошо понимать. Не только государственные служащие, но и все общество должно неуклонно следовать закону. Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране».
Кроме того, Токаев отметил, что представители власти всегда должны находиться в тесном контакте с населением. Их главной задачей должно быть своевременное решение любых проблем. Именно такие ценности должны утверждаться в «Слышащем государстве».
Президент сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв.
Акимам поручено обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение. Кроме того, при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области.
Также президент отметил, что на госслужбе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.
«В стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалицированных кадров из частного сектора», — сказал он.
Токаев подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.
"Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8−9 утра и до 8−9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих.
Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления", — заявил президент.
Токаев подчеркнул, что государственная служба должна превратиться в передовую отрасль. Также он призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.
«Необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data, то есть большие данные. С помощью современных технологий следует усовершенствовать способы взаимодействия с населением, ведь все важные решения должны приниматься с учетом мнения граждан», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
В заключение он подчеркнул, что на специалистов президентского молодежного кадрового резерва возлагается огромная ответственность, ведь их главная задача — защита интересов государства.