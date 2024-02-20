Генпрокуратура решила провести ревизию камер на дорогах

Ранее, в ноябре 2023 года, «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс подготовил проект новых требований к камерам наблюдения за дорожным движением: зоны контроля камер по однотипным нарушениям могут запретить ставить ближе 1 км в населенных пунктах, за городом — ближе 5 км. При этом может быть сделано исключение «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».