Глава Минцифры РФ и губернатор открыли IT-лабораторию в Воронежском госуниверситете

— Понимая, как складывается экономика в этом секторе, мы видим, что движемся в правильном направлении. Такие современные и востребованные технологии нам очень важны. Меня сегодня очень порадовало общение со студентами в части того, что они делают не просто какие-то интересные проекты, а именно востребованные. Можно с ходу сказать, что во всем, что касается медицины, мы будем взаимодействовать и, возможно, эти решения будем применять. А мы в этом году будем направлять существенные средства именно на цифровизацию медицинской отрасли, — сказал Александр Гусев.