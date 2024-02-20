Глава Минцифры РФ и губернатор открыли IT-лабораторию в Воронежском госуниверситете

19 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев посетил с рабочим визитом Воронеж. Вместе с губернатором Александром Гусевым они побывали на торжественном открытии лаборатории по программированию Sitronics Group в рамках развития передовой инженерной школы в госуниверситете. Также министр осмотрел мегашколу, встретился с представителями IT-сферы региона и ознакомился с работой компании-разработчика AR/VR-систем.
ВОЗМОЖНОСТИ В IT-СФЕРЕ ПОТРЯСАЮТ.
Новая лаборатория на факультете компьютерных технологий ВГУ — не единственная в университете. Это еще один пример взаимодействия бизнеса и ведущего образовательного учреждения региона. Просторный класс оснащен в рамках проекта Минобрнауки России по созданию на базе вузов центров компетенций, где наращивается кадровый научно-технический потенциал страны. Занятия будут проводить опытные разработчики. Их задача — обучать студентов созданию программных продуктов для ключевых отраслей экономики, работе с картами, геоинформационными системами, большими массивами данных и распределенными вычислениями.
Глава Минцифры РФ высоко оценил новые образовательные возможности региона.
— Воронежская область потрясает кооперацией наших IT-компаний с образовательными учреждениями в части открытия таких совместных кафедр и лабораторий. Это великолепный пример взаимодействия бизнеса и университета, который точно обеспечивает подготовку кадров, необходимых нашей экономике. Не просто так компании сюда приходят и вкладывают в оснащение таких IT-центров.
Максут Шадаев и Александр Гусев пообщались со студентами. Молодые люди рассказали о своих проектах, которые реализуют в лабораториях, созданных совместно с воронежскими компаниями, поделились, как проходят практику, и многие из них перед окончанием учебы уже определились с местами работы.
Проекты, представленные студентами, впечатлили. Среди них были и новые разработки, и уже существующие, но оптимизированные. Отметил министр, что сегодня большие потребности в IT-специалистах, но занимаясь вопросами прикладными, не надо забывать и о фундаментальных заделах:
— Мы будем искать баланс, чтобы молодые ребята выбирали не только информатику, но и физику и двигались в направлении фундаментальных разработок. Пример тому — Воронежский государственный университет. Здесь, на мой взгляд, баланс обеспечивается. Те проекты, которые сегодня нам показали ребята, говорят об этом. Там много именно прикладных разработок, которые можно воплотить в жизнь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ МЕДИЦИНЫ.
Александр Гусев заверил, что в регионе власти поддерживают такие перспективные направления, как информационные технологии, и создают для их развития максимально благоприятные условия.
— Понимая, как складывается экономика в этом секторе, мы видим, что движемся в правильном направлении. Такие современные и востребованные технологии нам очень важны. Меня сегодня очень порадовало общение со студентами в части того, что они делают не просто какие-то интересные проекты, а именно востребованные. Можно с ходу сказать, что во всем, что касается медицины, мы будем взаимодействовать и, возможно, эти решения будем применять. А мы в этом году будем направлять существенные средства именно на цифровизацию медицинской отрасли, — сказал Александр Гусев.
И поручил сделать список всех проектов в сфере медицины, разработанных воронежскими студентами. Власти их рассмотрят и оценят, что можно внедрить в практическую деятельность.
Губернатор добавил, что в Воронеже необходимо создание образовательного пространства «Школа 21», где готовят IT-специалистов самых разных направлений: программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior-, middle- и senior-разработчиков.
С ПРИЦЕЛОМ НА АЭРОКОСМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий пояснил, что Воронежский государственный университет сегодня — один из лидеров в России по подготовке студентов-айтишников.
— В декабре 2023 года университет получил высший статус Передовой инженерной школы «Российская электроника, инфокоммуникации и радиосвязь». Лаборатория Sitronics уникальна тем, что создана в рамках передовой инженерной школы. позволит интенсифицировать учебный процесс на более высоком уровне, с более качественным оборудованием для подготовки специалистов по компьютерному моделированию и программному обеспечению. И это только начало!, — сказал ректор.
В ВГУ продолжится запуск и других передовых лабораторий. Sitronics Group планирует оснастить еще одну в рамках проекта Передовой инженерной школы, где студенты будут заниматься проектированием и программированием аэрокосмических систем и аппаратов, моделированием и созданием спутников.
РЕАЛЬНО ШКОЛА БУДУЩЕГО.
Побывал министр РФ Максут Шадаев и в мегашколе (образовательный центр «Содружество»). Он осмотрел лаборатории, побывал на уроках, где 7 и 8-классники занимались робототехникой и программированием.
Далее оценил пространство VR-технологий. Гостю презентовали приложения, которые разрабатывали учащиеся центра цифрового образования «IT-куб». С помощью них можно посмотреть виртуальные экскурсии по Музею воинской славы, Музею-диораме, Краеведческому музею. А в лаборатории робототехники ребята показали, как осваивают новый образовательный проект «OpenBot». На нем ученики изучают основы цифровой электроники, программирования и машиностроения. А министр цифрового развития региона Денис Волков провел затем для ребят 8−11 классов «Урок цифры».
— Меня реально потрясла мегашкола! Это школа будущего: все грамотно спланировано и с точки зрения планировки, и с точки зрения инфраструктуры. Техническое оснащение, можно сказать, находится на уровне передовых университетов, — подчеркнул Максут Шадаев.
IT-ОТРАСЛЬ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ КОМФОРТНО.
Затем он пообщался с представителями IT-сферы региона. Обсудили наиболее волнующие вопросы, в первую очередь импортозамещение и механизмы поддержки производителей отечественного софта.
— Традиционно в Воронежской области сильная и динамичная IT-отрасль. Много компаний, работающих не только в регионе, но и в стране. Мы обменялись опытом, поговорили, как работают меры поддержки государства, что дополнительно можно сделать. У нас был неформальный и открытый диалог. Много поступило предложений, часть из них мы обсудили с губернатором Александром Гусевым. Я удумаю, они будут реализованы. Но в целом в регионе IT-отрасль чувствует себя комфортно, здесь созданы все условия для развития, — подытожил Максут Шадаев.
Также Глава Минцифры РФ посетил площадку компании-разработчика AR/VR-систем. Здесь ему презентовали тренировочные пространства технологических комплексов, зоны для создания CGI- и AR-анимации, CGI-пространств для кинематографа, 3D-продукты для визуализации сложных технологических объектов и процессов, а также для школьного образования.