Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне

Белорусские власти сообщали о росте числа полетов разведывательной авиации НАТО у границ республики с начала 2024 года. По словам Лукашенко, у границ Белоруссии и России сосредоточены порядка 32 тыс. военных Североатлантического альянса, свыше 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. Президент Владимир Путин называл «чушью полной» утверждения об угрозе нападения России на страны НАТО. По его словам, Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса. Путин также обвинял НАТО в нарушении договоренности о нерасширении на восток и в том, что альянс «втягивается» в конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружения.