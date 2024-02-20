Какие изменения произошли в работе правительства

По-новому будут принимать проекты, содержащие информацию ограниченного доступа. В частности, говорится, что проекты принимаются Аппаратом правительства ежедневно в будние дни с 9.00 до 18.00 часов в электронном формате посредством ИССП, проекты, содержащие информацию ограниченного распространения, — посредством СЭД, в бумажном виде только в исключительных случаях при отсутствии возможности передачи в электронном формате через систему электронного документооборота. Проекты, содержащие государственные секреты, принимаются на бумажных носителях с полистным парафированием с листом согласования и на электронном носителе (CD-диск) с 9.00 до 17.00 часов.