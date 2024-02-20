Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин открыли фиджитал-центр в Казани

«Фиджитал-движение действует везде, уже в 63 странах мира открыты представительства движения. Очень символично, что в Поволжском государственном университете создан фиджитал-центр, где люди более гармонично будут развиваться во всех направлениях. Такие центры, как этот, дают такую возможность», — сказал на церемонии открытия Дмитрий Чернышенко.