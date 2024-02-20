Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин открыли фиджитал-центр в Казани

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин открыли фиджитал-центр в Казани. Он находится на территории Деревни Универсиады.
«Фиджитал-движение действует везде, уже в 63 странах мира открыты представительства движения. Очень символично, что в Поволжском государственном университете создан фиджитал-центр, где люди более гармонично будут развиваться во всех направлениях. Такие центры, как этот, дают такую возможность», — сказал на церемонии открытия Дмитрий Чернышенко.
Глава Минспорта РФ назвал открытие такого центра в Казани вкладом в будущее.
«Студенты имеют возможность заниматься спортом. Мы говорили, что, может быть, нужно и другим вузам тоже здесь заниматься. Естественно, Министерство спорта будет развивать (фиджитал) в подведомственных вузах».
Завтра, 21 февраля, состоится церемония открытия «Игр будущего» в Казани. Участие в турнире примут около 2 тысяч человек из 107 стран мира.