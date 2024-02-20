Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
«Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил постановление о продлении меры пресечения без изменения», — сказали в суде.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на освобождении.
Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — президент РФ упомянул в связи с этим человека, который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.