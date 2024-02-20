В Симферополе открылась выставка фотографий «России сегодня» «Герои СВО»

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. В Симферополе на центральной площади Ленина открылась фотовыставка «Герои СВО», сообщила РИА Новости руководитель проектов представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Анна Дятлова.
Выставка посвящена российской спецоперации на Украине, Дню защитника Отечества (23 февраля) и Дню защитника Республики Крым (26 февраля). Является совместным проектом медиагруппы «Россия сегодня» и министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
«Мы продолжаем цикл фотовыставок, связанных с темой специальной военной операции. Выставка включает в себя 20 фотографий, портретов простых солдат, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину», — сказала Дятлова.
По ее словам, на выставке представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского в зоне спецоперации — на территории Запорожской и Херсонской областей.
«На одной из фотографий представлен военкор РИА Новости Ростилав Журавлев, который погиб под обстрелами в зоне СВО, Константин Михальчевский был ранен там же. Мы хотели показать, что представленные сегодня снимки — это тяжелый труд, на который идут наши военкоры с риском для своей жизни».