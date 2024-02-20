В Симферополе открылась выставка фотографий «России сегодня» «Герои СВО»

«На одной из фотографий представлен военкор РИА Новости Ростилав Журавлев, который погиб под обстрелами в зоне СВО, Константин Михальчевский был ранен там же. Мы хотели показать, что представленные сегодня снимки — это тяжелый труд, на который идут наши военкоры с риском для своей жизни».