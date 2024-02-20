Виталий Хоценко поручил создать экспертный клуб с участием финалистов кадрового конкурса

«Все победители доказали, свои компетенции и что самое важное, хотят трудиться для развития нашего региона. Поэтому сейчас важно активно использовать возможность пополнить ваши коллективы людьми, которые хотят работать. Убежден, что это станет также и дополнительным стимулом для остальных сотрудников, чтобы расти и двигать вперед наш регион», — заявил Виталий Хоценко.