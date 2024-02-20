Виталий Хоценко поручил создать экспертный клуб с участием финалистов кадрового конкурса

Речь идет о победителях первого в регионе кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение», завершившегося в минувшие выходные. Напомним, что победителями стали 47 человек.
«Все победители доказали, свои компетенции и что самое важное, хотят трудиться для развития нашего региона. Поэтому сейчас важно активно использовать возможность пополнить ваши коллективы людьми, которые хотят работать. Убежден, что это станет также и дополнительным стимулом для остальных сотрудников, чтобы расти и двигать вперед наш регион», — заявил Виталий Хоценко.
Также глава региона поручил создать экспертный клуб «Продвижение», куда войдут все финалисты кадрового проекта. Он будет сформирован по отраслевому принципу.
«Сегодня приняли решение создать экспертный клуб, куда войдут все наши финалисты. Экспертный клуб будет разделен на отраслевые блоки в соответствии с компетенциями участников. Каждый блок будет курировать один из моих заместителей. Основная задача экспертного клуба — анализ текущих проблемных вопросов и выработка управленческих решений. Важно вместе и сообща работать на развитие и благо нашего региона», — отметил Виталий Хоценко.
Со списком финалистов кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение» можно ознакомиться здесь.