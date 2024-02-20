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Президент поручил принять на работу в бюджетные организации 20 тыс. граждан с инвалидностью

Продукция, произведенная лицами с ограниченными возможностями, будет реализовываться через электронную площадку.
Источник: Uznews

До конца года главам ответственных министерств и ведомств, а также руководителям регионов поручено трудоустроить в бюджетные организации 20 тысяч людей с ограниченными возможностями и не менее 1 тысячи человек — в банки.

Соответствующее поручение дал глава государства в ходе совещания во вторник, посвященного расширению охвата услугами в сфере социальной защиты.

Министерству занятости и сокращения бедности поручено создать благоприятную среду и необходимую инфраструктуру для обучения лиц с ограниченными возможностями в моноцентрах, а также внедрить порядок выплаты им стипендий.

Кроме того, будет создана система реализации продукции, изготовленной людьми с ограниченными возможностями на основе домашнего хозяйства и ремесел, через электронную площадку.

Шавкат Мирзиеев