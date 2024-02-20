Послание Федеральному собранию и Aurus для Ким Чен Ына. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Владимир Путин работает в Кремле. После 15:00 мск с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны Сергей Шойгу.
После этого глава государства выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени». «Там будет много выступлений, выступления будут краткие — и выступление Путина краткое».
После 19:00 мск, как ожидается, президент проведет совещание по вопросам реализации программы капремонта школ.
Кремль своевременно сообщит, посетит ли Путин Игры будущего в Казани.
О послании Федеральному собранию
Президент огласит послание 29 февраля.
«Сегодня же начинается аккредитация средств массовой информации», также начнут рассылать приглашения участникам. «Герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать».
Место оглашения послания уже определено, о нем сообщат своевременно. Об особенностях формата пока «преждевременно говорить». «После послания митинга-концерта (как в 2023 году — прим. ТАСС) не планируется».
Кремль никогда не анонсирует темы послания. «Не будем это делать и сейчас».
О перебежчике Кузьминове
Убийство в Испании Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет, для Кремля «не вопрос повестки дня». Путин не видел публикаций на этот счет.
Кремлю «неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам» на этот счет.
О смерти Навального и ее последствиях
Президент не смотрел обращение вдовы Алексея Навального Юлии. Ее утверждения, будто к смерти Навального причастен Путин, в Кремле оставляют без комментариев. «Это абсолютно голословные, хамские обвинения».
Присвоение новых званий сотрудникам ФСИН со смертью Навального не связано: «Это обычные процессы ротационные и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом».
В Кремле не ждут усиления давления на Сербию после смерти Навального. «На Белград и так постоянно оказывается очень сильное давление. Это никак не связано с чьими-то смертями».
Песков не комментирует задержание в Москве при возложении цветов к памятнику жертвам политических репрессий. «Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в строгом соответствии с законом».
О проблемах в транзакциях между РФ и ОАЭ
«У нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби и мы будем развивать этот диалог». «Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют».
О подаренном Ким Чен Ыну Aurus
«Когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично». «Ему, как и многим, эта машина понравилась, поэтому было принято такое решение (подарить автомобиль — прим. ТАСС)».