На бесплатные участки в Перми претендует 32 участника СВО

В рамках рассмотрения законопроекта о бесплатном предоставлении участков участникам СВО Пьянкова объяснила, что главным условием для получения земли является наличие ордена за участие в спецоперации или звания Героя России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.



По данным администрации Перми, участки для участников СВО планируется изыскать в Орджоникидзевском районе. На данный момент подготовлено 15 участков. Всего в течение года запланировано предоставить 99 участков. Максимальный размер площади, на которую сможет рассчитывать военнослужащий или его семья, составит 1200 кв. м, минимальный — 450 кв. м. Участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства.



Напомним, краевой закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков участникам СВО и членам их семей в собственность на территории Пермского края, был принят в конце 2023 года.