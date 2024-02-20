Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на «Играх будущего»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить круглосуточный санитарно-эпидемиологический мониторинг обстановки на время «Игр будущего» в Казани и Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора Попова обратила внимание на организацию оперативного реагирования в грядущие праздничные и нерабочие дни, а также в дни массовых мероприятий, таких как «Игры будущего» в Казани и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, уточнили в ведомстве.
«Необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, оперативно информировать о случаях ее осложнения. Особое внимание уделить передвижениям туристов железнодорожным и авиационным транспортом», — сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ, особенно дети, не должны допускаться к перевозкам и покидать места расположения. Профилактическая и информационная кампания должны быть продолжены, подчеркнула Попова.