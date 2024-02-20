Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на «Играх будущего»

На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора Попова обратила внимание на организацию оперативного реагирования в грядущие праздничные и нерабочие дни, а также в дни массовых мероприятий, таких как «Игры будущего» в Казани и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, уточнили в ведомстве.