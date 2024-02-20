Лукашенко призвал быть ментально готовыми к войне

Он также заявил, что «установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой». «Под предлогом или без — не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе», — сказал Лукашенко.