Лукашенко призвал быть ментально готовыми к войне

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», — заявил Лукашенко во вторник. Его цитирует пресс-служба президента.
По его словам, «все самые кровавые походы шли с запада на восток и с позором откатывались в обратную сторону».
«К сожалению, при этом гибли миллионы людей. И поводы что тогда, что сейчас надуманные: то вера у нас не та, то политическая система не соответствует какому-то стандарту, то чьи-то права нарушаются…» — продолжил Лукашенко.
Он также заявил, что «установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой». «Под предлогом или без — не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе», — сказал Лукашенко.
«Поэтому за рубежом пытаются создать новые, но уже подконтрольные США и Евросоюзу региональные инициативы. План до невозможности примитивен. Он должен включить в себя помимо Польши, Румынии, Венгрии и Словакии “нейтральные” Украину и Беларусь. При условии, что Беларусь будет “отрезана” от России. Разумеется официальный Минск рассматривается как сателлит Польши», — отметил он.
Лукашенко также заявил, что «надо действовать на упреждение» и «люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз».