ЦИК проведет консультации по организации выборов на левом берегу Днестра

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы инициирует проведение общественных консультаций по определению и работе избирательных участков в населенных пунктах Левобережья Днестра.
По итогам консультаций будет принято постановление, которое должно будет регулировать режим создания и функционирования избирательных участков для избирателей Левобережья на парламентских и президентских выборах, а также в случае проведения и республиканского референдума.
Замечания, предложения и рекомендации будут приниматься комиссией до 12 марта.