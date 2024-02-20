Правительство предложило фермерам экстренную помощь

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В Кишиневе прошла встреча представителей бастующих фермеров с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей.
По итогам встречи Речан сообщил, что фермерам будет предложена срочная помощь для того, чтобы они могли начать сезонные сельскохозяйственные работы. Тем не менее переговоры по проблемам протестующих аграриев будут продолжаться и далее.
«Давайте разблокируем сельскохозяйственный сезон… Давайте поступим следующим образом: мы предлагаем вам срочный кредит для фермеров и продолжим в последующие недели обсуждать, какие механизмы финансирования нужны в долгосрочной перспективе», — сказал Речан на совещании.
По словам премьера, речь о помощи в размере 500 тысяч леев в первую очередь для самых нуждающихся микро- и малых сельхозпроизводителей, а также для тех, кто выращивает зерновые культуры.
«С первого марта каждый производитель зерновых культур в Молдове сможет получить в банке срочный кредит под гарантию 90% до 500 тысяч леев», — сказал Речан.
Помимо озвученных на встрече с фермерами предложений, глава кабмина отметил, что правительство до 15 марта планирует принять необходимые изменения, чтобы остановить принудительное взыскание долгов с сельхозпроизводителей.