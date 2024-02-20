Лукашенко отреагировал на вброс о вакцине для Президента и подтвердил, что не прививался

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности отреагировал на информационный вброс о якобы имевшемся запасе вакцин от коронавируса для главы государства во время пандемии, передает корреспондент БЕЛТА.



«Я сегодня прочитал абсурдную вещь: оказывается, во время пандемии для Президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцин, — сказал глава государства. — Но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией». Тем не менее такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. «И на что ссылаются? Что киберпартизаны или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер», — заметил Александр Лукашенко.



Абсурдность ситуации еще и в том, что вопросы, касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для главы государства, не входят в компетенцию обычных медиков. «Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для Президента? Начальник Службы безопасности — единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал», — обратил внимание Александр Лукашенко.



«Еще раз подчеркиваю: я человек, который не вакцинировался, — добавил он. — Это не значит, что так надо делать, но так у меня сложилось».



Президент подчеркнул, что различного рода информационные вбросы и кибератаки будут продолжаться и их нельзя оставлять без внимания: «Постоянно будут подтачивать наших людей, влазить в их мозги. Надо уметь на это реагировать. Мы это умеем делать. Что-то делаем. Но пока слабо, — сказал глава государства. — Надо правильно вовремя на это реагировать. Разумно реагировать».