Вячеслав Киреев избран главой Ставропольского района

С декабря 2018 года до декабря 2023 года Ставропольским районом руководил Владимир Медведев. Чиновник занял аналогичный пост в Волжском районе. В 2023 году Ставропольский район был признан лучшим в регионе по реализации нацпроектов за минувший год. Последние два месяца временно исполнял обязанности руководителя муниципалитета Юрий Забродин.



Кандидатуру Вячеслава Киреева поддержало большинство депутатов районного собрания представителей.



Один из претендентов на пост главы Ставропольского района — Владимир Аникин — подал в суд, полагая, что конкурсной комиссией была грубо нарушена процедура рассмотрения кандидатур на должность руководителей муниципалитета. Он потребовал устранить нарушения закона и прав кандидатов.



Андрей Сазонов.