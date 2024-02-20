Путин присвоил главе крымского МВД звание генерал-лейтенанта

В документе перечислены офицеры Вооруженных Сил, Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, таможни и Следственного комитета, которым присвоили новые звания. Среди этих людей и крымский министр. Глава республики Сергей Аксенов поздравил Илларионова с повышением. Он подчеркнул, что под руководством министра региональное МВД проводит системную и эффективную работу по обеспечению безопасности жителей.