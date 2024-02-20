Президент Сербии пригласил Касым-Жомарта Токаева в Белград

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.