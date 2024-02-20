Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

«Игры будущего» пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.