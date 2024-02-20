Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

АЛМА-АТА, 20 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет с рабочим визитом в Россию 21 февраля, сообщила пресс-служба главы республики в Telegram-канале.
«Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира “Игры будущего” в Казани. Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств», — говорится в сообщении.
«Игры будущего» пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.