Токаев: В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать

«Вот сегодня было выступление на предмет рационального и экономного использования водных ресурсов, воды. Я об этом тоже высказывался. Это, я бы сказал, абсолютно актуальная проблема. Там, где и наши волонтеры могли бы внести свой вклад. Но не было у нас культуры экономии воды. Надо ее прививать», — сказал он.