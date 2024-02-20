Мереке Пшембаев освобожден от должности вице-министра по ЧС

Постановлением правительства Республики Казахстан Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мереке Кудайбергенович Пшембаев родился в 1962 году в Павлодарской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 1985 году старшим дорожным мастером, главным инженером Майского райавтодора Павлодарского областного управления автомобильных дорог.
С 1986 по 1996 гг. работал на различных должностях в квазигоссекторе.
В 1997—2000 гг. занимал руководящие должности в структурах Министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2000 по 2002 гг. — директор, начальник Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог.
В 2002—2013 гг. — генеральный директор РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2013 по 2014 гг. — вице-министр транспорта и коммуникаций РК.
С 2014 по 2019 гг. — председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
2019−2020 гг. — ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
С 2020 года был вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК.