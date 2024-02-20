Премьер обсудил с сенаторами США последствия гибридной войны в Молдове

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан провел встречу с сенаторами США Джин Шахин и Крисом Мерфи.
В беседе стороны коснулись таких тем как ситуация с безопасностью в регионе, последствия гибридной войны в стране, а также "способы, которыми США могут способствовать продвижению Республики Молдова в европейской повестке дня, сообщает пресс-служба кабмина.
Речан в частности высоко оценил поддержку США в проведении реформ в республике и подчеркнул вклад американской стороны в «развитие ключевых областей экономики, таких как информационные технологии и творческие отрасли».
«Еще одна приоритетная реформа, также поддерживаемая США, — это реформа юстиции. Мы продолжим усилия в этой области и будем бороться с коррупцией, чтобы обеспечить нашу национальную безопасность», — заявил премьер Речан.
Другим приоритетом он назвал привлечение американских инвестиций в молдавскую экономику.
В свою очередь, сенаторы США отметили прогресс, достигнутый властями Кишинева в процессе внедрения реформ и подтвердили готовность оказания помощи в «укреплении демократии и реализации европейских устремлений Молдовы».