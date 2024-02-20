ЕК объявила о выделении 83 миллионов евро Украине и Молдове

Отмечается, что гуманитарные проекты на Украине нацелены на оказание срочной помощи, включая доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению. Выделенные Молдове средства пойдут на оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения и будет включать гуманитарную денежную помощь на базовые потребности, защиту и здравоохранение.