ЕК объявила о выделении 83 миллионов евро Украине и Молдове

БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Еврокомиссия объявила о выделении 75 миллионов евро Украине и 8 миллионов — Молдове на гуманитарные проекты, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ЕК.
«Из 83 миллионов евро гуманитарного финансирования: 75 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты на Украине… 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарные проекты на Украине нацелены на оказание срочной помощи, включая доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению. Выделенные Молдове средства пойдут на оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения и будет включать гуманитарную денежную помощь на базовые потребности, защиту и здравоохранение.
По данным ЕК, вместе с сегодняшней помощью сумма выделенных средств на гуманитарные программы населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает 926 миллионов евро. Из них 860 миллионов выделены Украине, а 66 — Молдове.