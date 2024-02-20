Президент Сербии поделился впечатлениями после разговора с Токаевым

«В ходе которого мы подтвердили нашу приверженность соблюдению норм международного публичного права и взаимной поддержке территориальной целостности. Договорились как можно скорее провести сессию Смешанного комитета по сотрудничеству между нашими странами, а также пригласил президента Токаева посетить Сербию в 2024 году», — написал он.