Власти ДНР объявили об окончании зачистки Авдеевки

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские подразделения завершили зачистку Авдеевки, сообщил председатель Народного совета ДНР Артем Жога на XI съезде «Молодой Гвардии Единой России».
«Авдеевку наконец-то зачистили, я вот сегодня с ребятами говорил из батальона, говорят: “Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям”, — сказал он.
В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналистам, что восстановление города станет возможным после «дозачистки, разминирования и после начала работы профильных служб».
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.