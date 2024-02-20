В центре Кишинева прошел митинг оппозиции против политики милитаризации

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Активисты партии «Возрождение» провели акцию протеста у здания резиденции президента Молдовы. Митинг был направлен против политики милитаризации, которую проводят власти республики.
Манифестанты принесли с собой плакаты с лозунгами «Молдова — нейтральная страна», «Не обороняться, а развиваться», «НАТО — оружие войны, а не мира».
Также в руках у многих участников акции были мягкие игрушки, испачканные красным красителем, которые, по словам участников акции, символизируют курс властей Молдовы на втягивание страны в кровопролитный конфликт.