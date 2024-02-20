Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию

«Сейчас для меня было бы очень важно послушать вас в связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, но это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — сказал Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».