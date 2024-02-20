Шойгу доложил Путину о минимальных потерях при взятии Авдеевки

«Уже в 11 [часов] вы снова были здесь вместе с начальником Генштаба и доложили о том, что происходит в Авдеевке, вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они были уже в движении и покидали этот населенный пункт», — сказал президент.