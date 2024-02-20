Шойгу заявил об освобождении ВС РФ Крынок

По его словам, на данный момент проводится зачистка территории. По словам Шойгу, освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении Украины. Он также отметил, что задачей в этом месте был прорыв в сторону Крыма, поэтому украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты.