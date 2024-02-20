Шойгу заявил об освобождении ВС РФ Крынок

«Как доложил командующий группировкой “Днепр” генерал-полковник [Михаил] Теплинский, действительно, закончена вся работа по зачистке», — сказал он.
По его словам, на данный момент проводится зачистка территории. По словам Шойгу, освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении Украины. Он также отметил, что задачей в этом месте был прорыв в сторону Крыма, поэтому украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты.
«Они очень крепкие ребята. Часть из них была в Мариуполе, они были хорошо подготовлены, обучены, в том числе за рубежом, вооружены», — отметил глава МО РФ.
Шойгу добавил, что по берегу Крынок уже стоят посты ВС РФ.
Ранее, 16 января, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки. Тогда она сообщила, что действия ВС РФ были направлены на прекращение снабжения плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра, чтобы в конечном итоге полностью вытеснить украинских военных с этой местности.
До этого, 14 января, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что потери украинских подразделений в селе Крынки за неделю превысили 200 человек. Он отмечал, что бойцы ВСУ в Крынках находились в подавленном состоянии.
Ранее, 6 января, украинское издание «Страна.ua» писало, что часть военных ВСУ отказывается выполнять поставленные им боевые задачи в Крынках. Отмечалось, что многие не понимают целей удержания данной локации. Отказники есть также среди офицеров из-за того, что в Крынках не осталось укрытий.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.