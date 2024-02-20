Шойгу опроверг сообщения о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

«Во-первых, этого нет, проектов таких — ядерного оружия в космосе. Во-вторых, [Соединенные Штаты Америки] знают, что этого нет», — сказал глава Минобороны.
На этой встрече Путин также выразил недоумение тем, что на Западе говорят о якобы имеющихся у Москвы подобных планах. Он уточнил, что РФ в космосе делает только то, что есть у других стран. Путин также заявил, что Москва выступает против размещения там ядерного оружия и призвал другие страны соблюдать договоренности на эту тему.
Агентство Reuters со ссылкой на источники 15 февраля сообщало, что власти США проинформировали конгресс и союзников в Европе о новых разведданных по поводу военных возможностей России, которые якобы связаны с попытками РФ создать ядерное оружие для его последующего размещения в космосе.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация является очередной уловкой Вашингтона.
16 февраля на это же указал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он заявил, что сообщения являются лживыми и абсурдными, а РФ намерена соблюдать свои международные обязательства относительно ядерного оружия.
Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.