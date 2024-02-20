Шойгу опроверг сообщения о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

На этой встрече Путин также выразил недоумение тем, что на Западе говорят о якобы имеющихся у Москвы подобных планах. Он уточнил, что РФ в космосе делает только то, что есть у других стран. Путин также заявил, что Москва выступает против размещения там ядерного оружия и призвал другие страны соблюдать договоренности на эту тему.