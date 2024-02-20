Путин пошутил про «диктатуру» на форуме АСИ

Во вторник президент принял участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». После продолжительного выступления и ответа президента один из участников сессии отметил, что хотел бы дать небольшое дополнение.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что «уже на правах модератора будет не давать слова», поскольку дальше запланированы выступления других участников, а время президента ограничено.
«Вот видите, как у нас — диктатура фактически. Я единственный гарант», — пошутил в ответ Путин.