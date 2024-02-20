Заработала горячая линия Центра общественного наблюдения за выборами

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Более 20 звонков поступило на «горячую линию» Центра общественного наблюдения за выборами в первый день досрочного голосования, сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.
По его словам, большинство звонков носят исключительно консультационный характер.
«Люди спрашивают, как найти свой участок для голосования, как проголосовать не по месту постоянной регистрации, где ознакомиться с программами кандидатов в депутаты», — сообщил Грачев.
Кроме того, добавил он, поступила на горячую линию и жалоба, но по итогу она не подтвердилась. Человек пожаловался на то, что его участок для голосования не обозначен.
«Наши наблюдатели проверили информацию и даже прислали в Центр фото в подтверждение: участок обозначен так, как необходимо. Человек пришел просто не по адресу», — уточнил зампредседателя ФПБ.
Грачев также отметил, что избиратели могут обратиться в центр онлайн, написав в чат-бот Telegram-канала «Ведется наблюдение».
Центр общественного наблюдения за выборами создан ведущими общественными объединениями страны и политическими партиями.
«Горячая линия» Центра работает с 20 по 24 февраля — с 12:00 до 19:00, 25 февраля — с 8:00 до 20:00.
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