Ион Кику: Молдовой сейчас руководят неудачники

Действующий политический класс в Молдове терпит неудачи из-за своего самодурства и некомпетентности. Об этом в ходе конференции «Республика Молдова после PAS» заявил экс-премьер-министр республики Ион Кику.
«Молдове нужны инвестиции, если мы хотим развивать свою экономику. Но о какой инвестиционной привлекательности может идти речь, если мы наблюдаем, как премьер-министр публично оказывает давление на органы правосудия, путает ветви власти, не уважает законы? Так мы распугаем и оставшихся (инвесторов)», — отметил Кику.
Спикер выразил сожаление, что руководство Молдовы пренебрегает как простыми жизненными правилами, так и законодательством.
«Главный урок из периода, который мы переживаем в эти годы, заключается в том, что если вы не следуете универсальным правилам или законам в любой области, будь -то правосудие, будь то экономика, будь то политика, вы потерпите неудачу. У нынешнего политического класса провалы по всем направлениям», — сказал экс-премьер.
Напомним, сегодня Платформа «Европейский диалог» и Intellect Group организовали публичную дискуссию о возвращении страны из состояния «захваченного государства» в поле законности и народного суверенитета. Конференция «Республика Молдова после PAS» проходит 20 февраля в Кишиневе. Для участия приглашены лидеры партий, политические и общественные деятели, политологи, юристы, экономисты и представители СМИ.
Источник: enewsmd.online.