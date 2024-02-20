Ион Кику: Молдовой сейчас руководят неудачники

«Главный урок из периода, который мы переживаем в эти годы, заключается в том, что если вы не следуете универсальным правилам или законам в любой области, будь -то правосудие, будь то экономика, будь то политика, вы потерпите неудачу. У нынешнего политического класса провалы по всем направлениям», — сказал экс-премьер.