Речан: Молдове необходимы как минимум три радара на миллиарды леев

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объяснил, почему беспилотник, обломки которого упали возле села Етулия, не был обнаружен радаром, закупленным правительством во Франции.
«Давайте будем реалистами, мы не сможем решить все проблемы с помощью одного радара. Как я уже говорил, чтобы получить систему ПВО, нужны миллиарды и миллиарды. Мы не можем себе этого позволить», — сказал премьер в эфире PRO TV.
При этом он отметил, что правительство начало инвестировать в обороноспособность страны.
«У нас есть этот радар. Но чтобы обеспечить тотальное покрытие, нужны и другие радары по всей территории Молдовы и на разных высотах. А для этого потребуется как минимум три таких радара с разными мощностями», — заявил Речан.
По его словам, первый этап в установлении такой системы заключается в своевременном обнаружении и способности укрыть население и защитить материальные ценности при возникновении определенной опасности. На втором этапе, заявил премьер, понадобятся инвестиции в мощности ПВО, которые смогут сбивать самолеты, ракеты, беспилотники разных размеров.
Премьер-министр также уточнил, что республика в финансовом плане не может совершать подобные закупки без помощи со стороны «наших друзей».