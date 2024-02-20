Речан: Молдове необходимы как минимум три радара на миллиарды леев

«Давайте будем реалистами, мы не сможем решить все проблемы с помощью одного радара. Как я уже говорил, чтобы получить систему ПВО, нужны миллиарды и миллиарды. Мы не можем себе этого позволить», — сказал премьер в эфире PRO TV.