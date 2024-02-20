США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию с требованием прекращения огня в Газе

«Мы просто не верим, все еще не верим, что это подходящее время для всеобщего прекращения огня, постоянного прекращения огня, то есть такого прекращения огня, которое оставит за “Хамасом” контроль над Газой и снимет с них ответственность за освобождение заложников», — прокомментировал отказ поддержать резолюцию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.