США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию с требованием прекращения огня в Газе

В подготовленной Алжиром резолюции указывалась необходимость немедленного прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». В ней также отвергалось насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивалась приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.
США еще до начала заседания в Совбезе заявили о своем намерении наложить вето на документ. По мнению американских властей, принятие документа может поставить под угрозу переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром о сделке по освобождению заложников.
«Мы просто не верим, все еще не верим, что это подходящее время для всеобщего прекращения огня, постоянного прекращения огня, то есть такого прекращения огня, которое оставит за “Хамасом” контроль над Газой и снимет с них ответственность за освобождение заложников», — прокомментировал отказ поддержать резолюцию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Боевые действия в секторе Газа начались после нападения «Хамаса» на территорию Израиля 7 октября. Израиль сообщал о 1,5 тыс. погибших граждан. Палестинские власти оценивают число жертв в секторе Газа более чем в 28 тыс.