Миллер и Мезенцев обсудили взаимодействие России и Беларуси в газовой сфере

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев провели рабочую встречу, на которой обсудили сотрудничество «Газпрома» с белорусскими партнерами, сообщила во вторник пресс-служба российской компании.
«Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО “Газпром” Алексея Миллера и государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Дмитрия Мезенцева», — говорится в пресс-релизе компании.
Обе стороны подчеркнули взаимовыгодный характер сотрудничества, способствующий формированию единого подхода к энергетическому рынку Союзного государства.
Как отметил Миллер, строительство многофункционального комплекса «Газпром Центр» в Минске подтверждает высокий уровень сотрудничества двух стран в газовой отрасли, сказано в сообщении.
В свою очередь госсекретарь СГ проинформировал Миллера о расширении количества направлений взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства.
«В настоящее время к компетенции Совета министров отнесены, в частности, такие области как культура, наука, образование, гуманитарная и гражданско-патриотическая сферы», — также указано в пресс-релизе.