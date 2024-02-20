ЦИК Беларуси: явка в первый день досрочного голосования составила почти 6%

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах депутатов парламента и местных советов составила 5,94%, свидетельствуют данные Центризбиркома Беларуси.
Больше всего проголосовавших — в Могилевской области, здесь явка составила 6,67%. Немного меньше избирателей пришло на участки в Минской области — 6,33%. В Минске отдали свои голоса 6,19% избирателей.
В Брестской области проголосовали 6,13% граждан от общего числа включенных в списки для голосования, практически такое же количество отмечается в Витебской области — 6,11%.
Самая низкая явка — в Гомельской и Гродненской областях: 5,72% и 4,02% соответственно.
Досрочное голосование началось в Беларуси во вторник, 20 февраля. Оно продлится до субботы включительно, а 25 февраля в стране пройдет единый день голосования за депутатов в Палату представителей и в местные советы.
Всего в Беларуси образовано 5411 избирательных участков, в Минске их почти 700.