Байден подтвердил, что США введут против России крупный пакет санкций 23 февраля

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 23 февраля, будет увязан не только со смертью Алексея Навального, но и с годовщиной СВО на Украине. По его словам, пакет санкций, содержащий меры, связанные с украинским конфликтом, «был дополнен отдельными санкциями в связи с Навальным и его смертью».