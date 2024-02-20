В Киеве заявили об эскалации ситуации на границе с Польшей из-за протестов

«Провокаторы в Польше занимаются эскалацией ситуации. Она уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе женщины и дети, и их нельзя делать заложниками, — подписал он видео, на котором вышедшие из автобуса женщины спорят с протестующими. — Я подчеркнул это в разговоре с Яцеком Северой (глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Север — прим. ТАСС)».