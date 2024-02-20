Скандал на АНПЗ: экс-глава завода считает своё увольнение незаконным

По словам Жусанбаева, о решении об освобождении его от должности он узнал через социальные сети. В письме он также указал, что ему было неизвестно о начале проверки и создании комиссии. На само заседание, где это решение было озвучено, Жусанбаев приглашён не был и, соответственно, с протокольным решением не ознакомлен.