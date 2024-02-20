Молдова после PAS: в Кишиневе прошла тематическая конференция

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В Кишиневе прошла конференции «Республика Молдова после PAS», организованная платформой «Европейский диалог» и Intellect Group. В дискуссии участвовали приглашенные юристы, экономисты, политологи и политики.
В рамках экономической панели конференции экс-премьер Ион Кику отметил, что в Молдову не придут инвесторы, если в стране не будут работать или постоянно изменяться законы.
«Чтобы пришел инвестор или остался наш, потому что наши уезжают и инвестируют за Прутом, он должен знать, что в этой стране и на этой территории соблюдают закон. Если не соблюдаются законы, и если они меняются, из-за того, что кто-то считает, что так лучше, то он не инвестирует», — заявил Кику.
Он отметил, что повторные угрозы действующего премьера также отпугивают потенциальных инвесторов. Кику также напомнил, что в суде рассматривают его жалобу на угрозы судьям со стороны нынешнего премьера Дорина Речана.
Депутат Константин Старыш сравнил режим Плахотнюка и «хорошие времена» Майи Санду. По его словам, «диктатура Плахотнюка была цинична и аполитична, направлена исключительно на обогащение клана, потому под ее каток попадали исключительно те, кто этому слишком явно мешал».
«Диктатура Санду носит идеологический характер и потому тотальна. Любой, кто не совпадает по взглядам, будь то отдельный гражданин или целый регион страны, любое проявление свободного мышления, выпадающего за узкие рамки политического кругозора правящего большинства и лично хозяйки пса Кодруца, становится поводом для массовой травли и политических репрессий», — сказал депутат.
Старыш подчеркнул, что при правлении PAS шпиономания, «охота на ведьм», законодательное превращение силовых структур в политическую полицию, моральный буллинг оппонентов приобрели чудовищные масштабы и формы.
«При этом лучшие практики времен олигархической диктатуры не только подхвачены, но и в значительной степени приумножены», — указал он.
По словам экс-вице-премьера Александра Муравского, оппозиция в Молдове должна объединиться вокруг одного ключевого посыла — «Без Санду».
«На сегодняшний день на так называемом правом фланге у нас есть хоть кто-то, кто может составить конкуренцию Майе Санду? Нет. Они подмяли под себя все. Комбинации типа мелких унионистов, каких-то объединившихся партий, — у них нет шансов. Там одна фигура. Противостоять ей может только левый и центристский фланг, который тоже разбит как лоскутное одеяло», — сказал Муравский.
По его словам, в рядах оппозиции есть только «две фигуры, у которых есть призрачные шансы выиграть… президентские выборы у Майи Санду».
«Чтобы эти призрачные шансы стали реальным нужна огромная работа по объединению, нужно забыть все разногласия и выстроить приоритеты», — заявил Муравский.
Он подчеркнул, что приоритетом должна стать смена президента.
«Если это будет первым приоритетом, забыв все остальное, и вокруг этого будет организована работа и поставлено на одну из этих двух кандидатур, то появляется шанс выиграть», — отметил экс-вице-премьер.
Парламентарий от Блока коммунистов и социалистов Григоре Новак отметил отсутствие элементарных знаний, навыков и опыта у депутатов PAS в процессе принятия законов.
«Они никого не слушают и парламент, по сути, превратился в инструмент принятия решений. Большинство депутатов понятия не имеет, за что голосует. Глупые решения, принятые ими, ощущаются всем населением», — сказал Новак.
Журналист Дмитрий Чубашенко, выступая на конференции, назвал нынешнюю власть могильщиками Молдовы, которые ведут ее на кладбище, и сделал вывод — такую власть надо менять.
«Я бы конечно очень хотел, чтобы наша оппозиция договорилась и как-то смогла сместить эту власть в качестве первого шага на длинном-длинном пути к выздоровлению. Если бы меня спросили, что самое плохое делает эта власть, мой ответ несколько отвлеченный — они воруют наше время, то есть, отнимают наши жизни, жизни наших детей и жизни наших внуков. Это ужасно, что они (власть — Ред.) делают при том, что у них все хорошо. Есть 5% вечно довольных по всем опросам — это как раз они. Им хорошо, они уедут из этой страны, если что-то поменяется», — сказал Чубашенко.
При этом он заявил, что не верит в то, что оппозиция в Молдове объединится, что она найдет общего кандидата.
«Практика — это критерий истины, и практика показывает, что это невозможно», — заключил Чубашенко.
По мнению депутата Гаика Вартаняна, у PAS в следующем созыве парламента не будет больше 35−40 мандатов, а может даже и меньше.
«Что касается темы мероприятия: что будет после PAS. Соглашусь, что не все так просто. Никто из них не собирается уходить из власти. Более того, мы прекрасно понимаем по референдуму (не говоря о его законности или незаконности), что это исключительно политтехнологическая фишка, которая, по их мнению, позволит Майе Санду выиграть с первого тура. Никакой больше нагрузки этот референдум не имеет», — отметил Вартанян.
Как считает депутат, в PAS думают, что в 2025 году возьмут парламентское большинство так же, как им это удалось в 2021-м.
«Они не понимают, что такого не будет даже при гипотетической победе Майи Санду», — сказал депутат.
По мнению экс-главы Конституционного суда Дмитрия Пулбере, действия власти PAS показывают, что их цель — разрушить Молдову как государство.
«В Молдове, чтобы быть хорошим нужно обязательно быть “европейским”. У нас есть такие примеры. Это Антикоррупционная прокуратура, там наша гражданка, но пришла откуда-то. Видим, что происходит в Нацбанке, там тоже иностранные граждане. За ночь становятся гражданами Молдовы и управляют нашим банком, стратегическим объектом в стране», — заявил Пулбере.
Он также раскритиковал депутатов PAS, которые берут статьи из одних законов и внедряют их в другие, не вникая в их суть и превращают законы в бессмыслицу.
«Переживающие за свою страну представители власти не делают такое. Юстиция и прокуратура должны работать, как положено и быть на уровне. А их действия показывают, что их цель — разрушить Молдову, как государство», — заключил Пулбере.