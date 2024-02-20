Молдова после PAS: в Кишиневе прошла тематическая конференция

«Я бы конечно очень хотел, чтобы наша оппозиция договорилась и как-то смогла сместить эту власть в качестве первого шага на длинном-длинном пути к выздоровлению. Если бы меня спросили, что самое плохое делает эта власть, мой ответ несколько отвлеченный — они воруют наше время, то есть, отнимают наши жизни, жизни наших детей и жизни наших внуков. Это ужасно, что они (власть — Ред.) делают при том, что у них все хорошо. Есть 5% вечно довольных по всем опросам — это как раз они. Им хорошо, они уедут из этой страны, если что-то поменяется», — сказал Чубашенко.