Боррель напомнил Грузии об открытой двери и попросил не ждать чуда

Дипломат отметил, что Тбилиси уже ускорил реализацию реформ в рамках Соглашения об ассоциации, но ему предстоит «предпринять решительные шаги по снижению политического давления и напряженности». Также Боррель призвал власти Грузии «бороться с антизападной риторикой и манипулированием информацией». Кроме того, он упомянул о необходимости избирательной реформы в контексте того, что в этом году в стране пройдут парламентские выборы, это станет «важным испытанием для грузинской демократии».