США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике

Санкции, которые предполагается обнародовать в пятницу, связаны как с конфликтом на Украине, так и со смертью Алексея Навального.
«США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики», — приводит агентство Рейтер слова Салливана.
Новый крупный санкционный пакет анонсировал и сам президент США Джо Байден, но отказался сообщить подробности. Он сказал журналистам, что будет готов в пятницу ответить на соответствующие вопросы.