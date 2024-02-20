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США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций затрагивает военно-промышленный комплекс и «источники дохода» в экономике РФ, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник: AP 2023

Санкции, которые предполагается обнародовать в пятницу, связаны как с конфликтом на Украине, так и со смертью Алексея Навального.

«США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики», — приводит агентство Рейтер слова Салливана.

Новый крупный санкционный пакет анонсировал и сам президент США Джо Байден, но отказался сообщить подробности. Он сказал журналистам, что будет готов в пятницу ответить на соответствующие вопросы.

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