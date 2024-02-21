В Госдепе заявили, что США не считают деятельность Ассанжа журналистикой

Миллер при этом утверждал, что США поддерживают независимую прессу как внутри страны, так и в мире. По его словам, «свободная пресса полезна не только народу США, но и тем, кто работает в правительстве», поскольку «заставляет работать усерднее», «обдумывать решения» и «убеждаться, что они полностью представляют интересы американского народа». «Но в то же время, помощь кому-то во взломе — это преступление. Взлом ведь преступление? Помочь кому-то взломать правительственную сеть в связи с этим… Я не думаю, что какой-либо журналист счел бы это законной журналистской деятельностью», — подчеркнул он.