США предупредили о выборе Украины насчет отступления из городов

Один из журналистов спросил: почему ведомство с бюджетом в $800 млрд не может «рискнуть» и передать снаряжение Украине. Представитель Пентагона в ответ указала, что это действительно было бы абсолютно рискованно, и передача оружия не произойдет, пока в конгрессе не будет одобрен законопроект.