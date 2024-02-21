МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью «бушлат из России», а на просьбу использовать его фото на одежде бренда пошутил, что такая примерка будет лучше фотографии.
Во вторник Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса «Знай наших».
На одном из стендов была представлена продукция бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области. Бренд сотрудничает с «Роскосмосом», студиями «Союзмультфильм» и «Смешарики», Black Star Wear, телеканалом «Пятница», а в прошлом году создал коллекцию одежды для фильма «Чебурашка».
Путину показали фирменный пуховик, который, по словам представителя бренда, носят люди по всему миру и покупают его из-за надписи на спине «бушлат из России». Президенту предложили примерить.
Он согласился и сам срезал бирку, которую, по словам представителя компании, «можно только отрезать». «Перекусить нельзя?», — пошутил Путин.
Президента спросили, можно ли использовать его фото при изготовлении одежды бренда.
«Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография», — ответил Путин. Он примерил пуховик и так сфотографировался вместе с представителем бренда.
На выставке Путин попробовал печенье из линейки детского питания «Ам-Ам», бренд создан в Брянской области.
«Супер», — оценил президент. Представители компании пообещали прислать президенту также фирменную овсяную кашу.
Опробовал президент и продукцию бренда «Краснополянская косметика» из Краснодарского края, немного их увлажняющего средства для лица он нанес на руку.