Карлсон сообщил, что Джонсон попросил у него $1 млн за интервью

Он объяснил, что только на таких условиях Джонсон согласился поговорить с ним об Украине и объяснить свою позицию. «Он нападает на меня, не объясняя, почему я не прав и почему он прав. И это делает человек, который по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине полтора года назад, и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек. И он не прояснит мне ничего из этого в интервью до тех пор, пока я не заплачу ему $1 млн», — отметил журналист.